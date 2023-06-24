PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) iş dünyasının sıcak gündemi ara dönem asgari ücret artışını ve çalışma hayatına etkilerinin konuşulduğu özel bir webinar düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - “Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) gündeminde ara dönem asgari ücret artışı var.

Dernek, moderatörlüğünü Akkök Holding ve Akenerji CHRO'su, PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Erzurumlu Cengiz’in üstlendiği ‘İş Dünyasının Sıcak Gündemi Ara Dönem Asgari Ücret Artışı’ başlıklı bir webinar düzenledi. Webinarda konuşmacı olarak İSPER AŞ. Genel Müdürü ve PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Banu Saraçlar ile MERCER CEO’su ve PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi Dinçer Güleyin yer aldı.

Yüzde 34 oranda artış sağlanarak 1 Temmuz’dan itibaren brüt aylık 13.414,50 Türk Lirası, net aylık 11.402,32 Türk Lirası olarak uygulanacak asgari ücretteki ara dönem artışlarının çalışma hayatına, çalışana, işverene ve değişen trendlere etkisinin konuşulduğu webinarda çarpıcı veriler üzerinde duruldu.

İSPER AŞ. bünyesinde İstanbul işgücü piyasasına odaklı araştırmalar yaptıklarını belirten İSPER AŞ. Genel Müdürü ve PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Banu Saraçlar, asgari ücret artışının beklentinin üzerinde gerçekleştiğini belirtirken, "Ocaktaki asgari ücret artışının ardından, nisan ayında asgari ücret artışının firmalar üzerindeki etkisini incelediğimiz bir araştırma yaptık. 16 sektörden 317 firmanın katıldığı araştırmamıza göre, asgari ücret öngörümüz 11 bin TL seviyesindeydi. Beklentinin biraz daha üzerinde gerçekleşti. Gerçekleşen artış enflasyonun neredeyse iki katı oranında oldu" dedi.

Banu Saraçlar, asgari ücret artışının tüm pozisyonların ücretlerine uygulanamadığı durumlarda motivasyon ve verimliliğin düştüğünü vurguladı. Saraçlar ayrıca, İstanbul’daki işgücünün çeşitli sebeplerle Anadolu’ya kaydığını gördüklerini söyledi:

MERCER CEO’su ve PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi Dinçer Güleyin ise, MERCER bünyesinde piyasanın nabzını ölçmeye yönelik yaptıkları araştırmaya göre “asgari ücretle ilgili yüzdde 25-30 bandında oluşan beklentinin ağırlıklı olduğunu, gerçekleşen oranın beklentinin üzerinde kaldığını” belirtti. Güleyin sözlerine şöyle devam etti: “Burada belirleyici olan pek çok parametreden biri enflasyon. Katılımcıların pek çoğunun 2023 yılı için 40-50 aralığında bir enflasyon beklentisi vardı. Asgari ücretteki %34’lük artışın yaşam maliyetleri üzerine yansıması olacaktır. Bu durum yıl sonu enflasyon oranını yüzde 50 artış sınırına ittirecek bir sonucu beraberinde getirebilir. Yılda iki kere zam yapan şirketlerin toplam içindeki oranı yüzde 55 iken, iki ve üzerinde artış yapan şirketlerin toplam içindeki oranı ise yüzde 12.”