PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi'nce iki gün sürecek olan 19. İnsan Yönetimi Zirvesi "Güven" temasıyla başladı.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda Oyak Renault katkılarıyla gerçekleştirilen ana teması “Güven” olan zirvede uzman isimler konuşmacı olarak yer alıyor.

Programın açılışında konuşan PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, PERYÖN’ün Türkiye'de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, 50 yılı aşkın süredir ülke sınırları içerisinde, dünya ve sektör ile entegre şekilde çalışmalar yaptığını söyledi. PERYÖN’ün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Özer, düzenledikleri insan yönetimi kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını tuttuklarını ve insana değer ödülleri ile insana değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek olduklarını belirtti.

“GÜVEN İKLİMİ HIZLA İNŞA EDİLMELİ”

Pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıkları geleneksel zirvelere geçen sene aynı hızla başlangıç yaparak "insana değer" mottosu ile 18. İnsan Yönetimi Zirvesini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Neslihan Özer, bu yılki temayı ‘Güven’ olarak belirleme gerekçilerini detaylı bir şekilde anlattı. İki gün boyunca güveni farklı perspektiflerden ele alacaklarını kaydeden Başkan Özer, “Kişisel hayatımızda güvene değineceğimiz gibi, iş yerinde güven kültürü, liderlikte güven, çalışan bağlılığında güven derken, geleceğe güvenle hazırlanmamızı sağlayacak trendleri de keşfetme fırsatımız olacak. İki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacılarımız bizlerle birlikte olacak ve tecrübelerini paylaşacak. Bu sayede hep birlikte daha güçlü, güven temelli bir çalışma ortamı yaratma yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Bizler PERYÖN olarak, ‘geleceği kurmanın’ ancak güven ile mümkün olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da, 'güven' ana temasına sahip zirveye katılmaktan dolayı mutluluk yaşadığını belirterek, Bursa'ya ve ülkeye değer katacak zirvenin herkese önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Organizasyonun ilk gününde PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Neslihan Özer’in moderatörlüğünde Oyak Renault Fabrika Direktörü Murat Taşdelen “Güven: Gelecek” adlı konuşmasını yaptı. Diğer oturumlarda ise Renault Grup Türkiye İnsan Kaynakları Etik ve Uyum Direktörü Tolga Görgülü ve Mercedes İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu “Yeteneğe Güven”, Kariyer.Net İşe Alım ve İş Gücü Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Nigah Aksan “Esneklik ve Güven” konularında konuşmalarını yaptı. Programın ikinci bölümünde ise E-İnovasyon Kurucu Ortağı Levent Bakkaloğlu “Dijitale Güven”, Plaza İnsan Kaynakları Direktörü Gülşah Yüksel “Güvenin Evrensel Dili”, London School Of Mind Business sahibi Kerem Dündar “Aklına Güven” son olarak ise İletişim Uzmanı Şaban Kızıldağ “Kendine Mazeretsiz Güven” konularında konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sponsor firmalara Başkan Neslihan Özer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi.