PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2023 için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - “Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet yürüten PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) düzenlediği, her yıl heyecanla beklenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’ne başvurular başladı.

Bu yıl 15’inci kez düzenlenecek PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, insan kaynakları alanındaki; yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmak, örnek teşkil eden çalışmaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor.

İnsan yönetimi alanında iz bırakan, ilham kaynağı olan ve insana değer veren çalışma ve uygulamaların onurlandırıldığı ödüllere katılım için son tarih ise 31 Mayıs 2023.

Fark yaratan KOBİ’ler de ödüllendirilecek

Aralık ayında gerçekleştirilecek tören ile sahiplerine takdim edilecek ödüllere üç ana kategoride başvurulabiliyor. Ana kategoriler arasında Büyük Ödül olan ‘İnsana Değerde Liderlik’in yanı sıra, KOBİ’lerin insana yönelik çalışmalarının değerlendirileceği ‘Fark Yaratan KOBİ’ ve ayrıca ‘Değer Yaratan Uygulamalar’ kategorileri bulunuyor.

Afet sonrası uygulamalar için yeni kategori: ‘Zor Zamanlarda Değer Yaratmak’

Değer Yaratan Uygulamalar ana kategorisi altında ise ‘Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası’, ‘Bağlılık ve Kurum Kültürü Yönetimi’, ‘Yeni Çalışma Modelleri Geliştirmek’, ‘Dijital Dönüşüme Liderlik’, ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi’, ‘Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği’, ‘Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar’ ve ‘Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak’ alt kategorileri yer alıyor.

Bu yıl ayrıca, ülkece içinden geçtiğimiz afet sonrası dönemde gerçekleştirilen insan odaklı uygulamaları onurlandırmak üzere ‘Zor Zamanlarda Değer Yaratmak’ kategorisinde de ödül verilecek.

Metodolojisinin yapılandırılması ARGE Danışmanlık tarafından yapılan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2022’nin, metodolojiye uygun saha ziyaretleri ve raporlaması uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye tarafından gerçekleştirilecek.