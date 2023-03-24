PERYÖN Ege, İç Anadolu ve Güney Marmara şubelerinin genel kurul toplantılarında yapılan seçimle şubelerin yönetimine sırasıyla Ece Süeren Ok, Ceren Ertem Çimen ve Neslihan Özer seçildi.İSTANBUL (İGFA) - PERYÖN Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven ile birlikte PERYÖN yönetiminde şubelerle birlikte başkanlık görevini 4 kadın başkan üstlenir hâle geldi.

“Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 51 yıldır faaliyet yürüten PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) şubelerinin Genel Kurul Toplantıları tamamlandı.

Böylece PERYÖN Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven ile birlikte PERYÖN genel merkez ve şubelerinin yönetiminde 4 kadın başkan görevde bulunur hâle geldi.

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, yeni dönemde üç kadın meslektaşımın başkanlık görevini üstlenmiş olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeni dönemde şube başkanlarımızın liderliğinde Ege, İç Anadolu ve Güney Marmara bölgelerinde de fark yaratan, çalışma hayatının geleceğini şekillendiren projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şube başkanlarımızı ve yönetim kurullarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.