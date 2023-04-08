TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açıldı.İSTANBUL (İGFA) - PİLOT’un 11’inci dönemine kabul edilecek girişimler, TT Ventures’tan 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkânı elde edecek girişimler, program sonunda ABD programına katılacaklar.

Türk Telekom iştiraki TT Ventures’in girişim hızlandırma programı PİLOT’un 11’inci dönemi için başvurular açıldı. Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek girişimlere, TT Ventures tarafından 50 bin dolar yatırım ve 100.000 TL nakit desteği yapılıyor. Başvurular, www.turktelekomventures.com.tr web sitesinden alınıyor.

Girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan,“Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak" dedi