Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının etkinliklerine bir yenisi daha eklendi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu tarafından Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Profesyonellerden Pilotaj ve Uçak Bakım” konulu panele, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

AYJET Uçuş Okulundan Tekniker Ümit Yıldız, Teknik Müdür Z. Tolga Yıldız ve Halkla İlişkiler Müdürü Duygu Barışık’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve pilot olmak isteyen gençlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği konularında bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu