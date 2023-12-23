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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında TOFAŞ, Pınar Karşıyaka’ya konuk oluyor. Ligde ilk yarının tamamlanmasına 3 hafta kala devreyi ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, İzmir deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Ligde 6 galibiyet-6 mağlubiyet ile yedinci sırada yer alan Bursa ekibi, son lig maçında Çağdaş Bodrumspor’u 102-82 mağlup ederken; hafta içerisinde evinde oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında UCAM Murcia’ya 75-90 mağlup olmuştu. Oynadığı son 7 lig maçını kazanan ve puan tablosunda 9 galibiyet-3 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunan Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde hafta arasında Filou Oostende ile karşılaşmış, deplasmandaki mücadeleden 78-76 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da evinde Bahçeşehir Koleji ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 Ocak Salı günü PAOK mateco deplasmanında play-in eleme turu serisinin ilk maçına çıkacak.