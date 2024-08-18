Zengin içeriğiyle dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali’nde 16. gün geride kaldı. Türkiye’nin en büyük sahnesinde bu kez de Yayla Trio ve Pinhani vardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Festivalinin 16. Gününde Pinhani rüzgârı esti. İlk albümünü 2006 yılında çıkaran ünlü grubun sevilen şarkılarına on binlerce İstanbullu eşlik etti.

Yayla Trio konseriyle başlayan festivalde ziyaretçiler Karadeniz esintileriyle eğlendi.

Yayla Trio’nun ardından sahneyi Pinhani aldı. Sevilen grup; Hele Bi Gel, Bilir O Beni, Beni Sen İnandır, Dön Bak Dünyaya gibi şarkılarını seyirciyle buluşturdu.

2-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbullular’a dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali’nde son güne gelindi. 17 gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 30’u aşkın sanatçıyı ağırlayan İstanbul Festivali sahnesi son kez Melike Şahin’e ev sahipliği yapacak.