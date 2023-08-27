Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sofça Köyü’nde düzenlenen Pir Ahmet Efendi Anma ve Kültür Festivali’ne katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Pir Ahmet Efendi Anma ve Kültür Festivali, Sofça Köyü’ndeki Pir Ahmet Efendi Türbesi’nin bulunduğu alanda Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Özel İdaresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Pir Ahmet Efendi Şenlikleri’nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, bugün buraya katılarak bizleri onurlandıran siz değerli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizin hayırlara vesile olması temennisiyle hepinize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. 26 Ağustos, Anadolu’nun Türklere açıldığı tarihle beraber başlayan önemli bir dönüm noktası. Türk Milletinin birçok zaferi kazandığı Ağustos ayı içerisinde önemli bir hafta. Bizim için de bu topraklar için de en önemli tarafı Zafer Haftasının başlangıç tarihi olması. Afyon’da başlayan ve 30 Ağustos’ta Kütahya’da büyük bir zaferle sonuçlanan haftanın yıl dönümünde 27 Ağustos tarihinde böyle bir etkinliğin Zafer Haftası içerisinde yer alıyor olması da ayrıca önemli. Çünkü Türk-İslam medeniyetinin önemli halkalarından birisi olan Hacı Bektaş-ı Veli kültürünün bu kültürden ayrılacak hiçbir yeri yok. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Bu kültürün yaşatılması hepimizin boynunun borcu. 2019 yılında belediye başkanı seçildiğimde ilk törende burada içimi acıtan bir manzarayla karşılaştım. Burada Kütahya’nın bir ismi yoktu. Bir komşu ilimizin belediyesinin katkılarıyla o program düzenlemişti. O gün dernek başkanımıza söyledim. Bundan sonra bu topraklarda sadece Kütahya’nın adının geçmesi gerektiğini, Kütahya’mızın bu güce sahip olduğunu ve eğer bundan sonra da kendileri uygun görürse bu etkinliklere ev sahipliği yapmayı görev edindiğimizi o gün söylemiştim. O günden bugüne elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Burayı inşallah önümüzdeki etkinlikte çok daha farklı bir manzarayla görmüş oluruz. Katılımlarınız için siz değerli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.