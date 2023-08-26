12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kapsamında gerçekleşen “Pişmaniyeli Tatlılar” yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu. Yarışmacı Elif Yalçın, Kestane Kremalı Çıtır Pişmaniye tatlısı ile birinci sırayı elde etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığıyla organize edilen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali bugün başladı. Birçok etkinliğe sahne olan festivalde “Pişmaniyeli Tatlılar” yarışması da gerçekleşti. Mutfak ustalarının becerilerini gösterdiği yarışmada alanında uzman jüri üyeleri ürünlerin tek tek tadına baktı. Heyecan dolu anlara sahne olan yarışma sonunda Elif Yalçın, Kestane Kremalı Çıtır Pişmaniye tatlısı ile birinci oldu. İkinciliği Nihal Özkan Pişmaniyeli Truf tatlısı ile alırken Cevriye Kaya’nın ortaya koyduğu pişmaniyeli tatlı ise üçüncülük ile yetindi.

ALANINDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ TATLILARI DEĞERLENDİRDİ

“Pişmaniyeli Tatlılar” yarışmasında jüri üyeliklerini; Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı, Eğitmen Şefi, Mutfak Kitapları Yazarı Bayram Özrek, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri, Kocaeli Aşçılar ve Turizm Derneği Başkanı, Eğitmen Şef Emre Oruç, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Genç Aşçılar Yetiştirme Derneği Başkanı Tayfun Gündüz, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkan Yardımcısı, İstanbul Aşçılar Derneği Başkanı, Executive Chef Hüseyin Kocabey, Kocaeli Aşçılar ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı, İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Fatma Zehra Atasever

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Türkiye Aşçılar Ve Şefler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Gebze Aşçılar Derneği Başkanı, Executive Şef İbrahim Özdemir, Sinop Gastronomi Ve Turizm Derneği Başkanı Restoran İşletmecisi Halime Şahin, Kocaeli Aşçılar Ve Şefler Derneği Üyesi Tryp By Wyndham Otel Mutfak Şefi Sami Özçelik, Kocaeli Aşçılar Ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Executive Şef Abdullah Yalçın, Kocaeli Aşçılar Ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Executive Şef Fatih Tiryakioğlu, Chef and Consultant, Şef gibi Şef Kurucusu Ayşegül Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihan Akdemir, Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Bölümü Dr Öğretim Görevlisi Alican Akçiçek, Pastacilar Odası Başkanı Nutat Cikolata Firma Sahibi Fatih Aysel, Genç Aşçılar Yetiştirme Başkan Yardımcısı Davut Karakaya, Türkiye Lokantacılar Ve Pastacılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Bahar Bilen gerçekleştirdi. Yarışma sonucunda dereceye girenler ödüllerini alırken diğer yarışmacılar ise katılım belgelerini aldılar.