Ticaret Bakanlığı tarafından riskli ürünlerin tespit edilerek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldı.

Analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler denetimlere tabi tutulurken, ğrünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendi.

Bu kapsamda 2024 yılının ilk altı ayında bin 912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenirken, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık ayrıca piyasaya uygunsuz ürünlerin arz edilmesine engel olmak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve denetimleri “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi çerçevesinde yoğun bir şekilde sürdüreceğini kaydetti.