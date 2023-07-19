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Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, Haziran ayındaki 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini kamuoyuna aktarmıştı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomistlerinin Türkiye’deki faiz oranları konusunda tahmin yapmaktan kaçınırken, ekonomistlerin beklentisi ortalama 500 baz puan şeklinde oldu.

Ekonomistlerin beklentilerini yansıtan anketlere göre Merkez Bankası'nın faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Ekonomistlerin beklentilerini yansıtan anketlere göre, faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekleniyor.

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