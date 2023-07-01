EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası, çekişmeli maçlarla devam etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde millilerimiz, erkeklerde Ukrayna'ya 2-1 yenildi. Öğleden sonraki seride erkekler Çekya ile kız takımımız ise İsviçre ile karşılaşacak.. Cumartesi günü erkeklerde ve kadınlarda ana tabloya çıkan takımlar belli olacak. Pazar günü ise final karşılaşmaları oynanacak. Maçlar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı yayınlanacak.