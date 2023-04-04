Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk teslimatına konu olan 34 EE 2071 plakasının hasar kayıtlı olduğunun dezenformasyondan ibaret olduğu kaydedildi. 2019 yılına kullanılan ve sonrasında boşa çıkan plakanın güncel sorgulamalarında trafiğe çıkış tarihinin 30 Mart 2023 olduğunun altı çizildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği 2-3 Nisan 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildiği hatırlatılan bültende, 34 EE 2071 plakalı araç ile ilgili hasar kaydına ilişkin sosyal medya paylaşımlarındaki iddialarda yanıt buldu.

İddialara konu olan gündeme ilişkin yanıt bültende şu ifadelere yer aldı:

"Teslim edilen '34 EE 2071' plakalı aracın hasar kaydı sorgulamasında, plakanın daha önce başka bir araçta kullanıldığı ve bazı kazalarının da olduğu görülmüştür. Bahse konu araç, en son 2019 yılında kullanılmış ve sonrasında '34 EE 2071' plakası boşa çıkmıştır. Plakanın Emine Erdoğan'a teslim edilen Togg'a tescilinin ardından ilk yapılan hasar kayıt sorgulamalarında önce eski arabanın kaydının görünmesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarının tedrici olarak düzenlenmesiyle ilgilidir. Güncel yapılan hasar kayıt sorgulamalarında '34 EE 2071' plakanın Togg T10X aracına kayıtlı olduğu ve 30 Mart 2023 trafiğe çıkış tarihli olduğu görülmektedir."