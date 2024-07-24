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Nusaybin, Mazıdağı ve Midyat ilçelerinde çıkan ot, anız, gübre ve trafo yangınları söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesinde ise boş bir alanda bulunan araç lastiği yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın fabrika içerisine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yeni Organize Sanayi Bölgesi plastik fabrikasında çıkan yangını söndürdü. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Ortaköy Yolu üzeri Yeni Organize Sanayi Bölgesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan granül ham maddede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

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