Uzmanlar, oyuncaklar ve bazı bebek ürünlerinde kullanılan plastik türevi PVC maddesinin çocuk ve bebek sağlığı için ciddi riskler taşıdığını açıkladı. Bu zararlı maddeler, özellikle bebeklerin gelişim sürecinde tehlike saçıyor.BURSA (İGFA) -PVC, insan sağlığına ve çevreye zararlı kimyasallar içeriyor.

Özellikle diş kaşıyıcı, oyuncak ve emzik gibi bebeklerin ağızlarına alabileceği ürünlerde bulunan plastik bileşenler, kimyasal maddelerin vücuda geçmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, bu maddelerin uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açabileceğini vurguluyor.

Çocukların ve bebeklerin sağlığı için anne ve babaların daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, doğal ve zararsız maddelerden yapılmış ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca, ürün satın alırken güvenilir markaların ve sertifikalı ürünlerin seçilmesi gerektiğini de ekliyor.