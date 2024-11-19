Plastik Kirliliği ile Mücadele Konusunda Hükümetlerarası Müzakereler Komitesi'nin (INC) beşinci ve son oturumu INC-5 25 Kasım-1 Aralık 2024'te gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Devletler, plastik kirliliğini sona erdirmek için INC-5'e hazırlık yaparken, plastik kirliliği gezegeni ekosistemleri ve yaban hayatı yok etmeye, iklim değişikliğini tetiklemeye devam ediyor.

Çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, Busan, Güney Kore'nin ev sahipliğini yapacağı INC-5 öncesi plastik kirliliğine karşı güçlü ve bağlayıcı bir anlaşma talep ediyor.

Plastik Kirliliği ile Mücadele Konusunda Hükümetlerarası Müzakereler Komitesi'nin (INC) son oturumu 25 Kasım-1 Aralık 2024'te gerçekleşecek. Oturumda, plastik kirliliğine karşı güçlü ve bağlayıcı çağrı Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Greenpeace Türkiye, Plastiksiz Türkiye Platformu, TEMA Vakfı, TÜRÇEV ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yüksek sesle dile getirilecek.

Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele etmek için atması gereken adımlar konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye delegasyonuna çağrıda bulunan STK'lar, dört talebimizi müzakere masasına taşıyacak.

İşte gündeme getirilecek o 4 başlık...

Plastik üretiminde azaltım Tek kullanımlık plasti̇kleri̇n yasaklanması önceli̇ği̇nde küresel yasaklar ve en zararlı plasti̇kler i̇le bunlara bağlı ki̇myasalların kademeli olarak ortadan kaldırılması Plasti̇k atık ithalatının kademeli olarak yasaklanması Si̇vi̇l toplumun güçlendi̇ri̇lmesi̇ ve katılımı