Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ni (İGC) ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Ziya Polat, seçimlerde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, seçmenlere teşekkür etti.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili adayı Ziya Polat, Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret ederek istişarede bulundu.

Ziyarette Adıyaman İGC'nin önemine değinerek yapılan çalışmalar hakkında konuşan Milletvekili Polat, "Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile Adıyaman'dan milletvekili adayı oldum. 5. sırada olmama rağmen var gücümüzle gece gündüz, köy köy, kapı kapı gezerek Allah’a çok şükür başarılı bir sonuç alarak oyumuzu artırdık. Çalışır gibi gözükmedim, gerçekten çalıştım. Malumunuz bir deprem sonrası seçime gittik, vatandaşlarımıza bizleri destekledikleri için de teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın yeniden inşası ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hep sahadayım. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar AK Parti iktidarı var oldukça Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, milletvekillerimizin ve bürokratlarımızın gayreti ile memleketimizi eski halinden daha iyi bir konuma getireceğiz’ dedi. Evet, milletvekili seçilemedim ama Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Sakarya Bölge Müdürü olarak görev yaptığı süreç içerisinde her vatandaşına evini açtığını söyleyen İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Milletvekili Ziya Polat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. "Ziya Bey Bölge Müdürlükleri görevinde kapısını çalan her vatandaşa evinin kapısına kadar açan bir insan" diyen Akbilek, "Hemşehrilerinin sorunlarını sıkıntılarını kendi derdi gibi gören kısacası derdimizle dertlenen bir bürokratımız kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bizler cemiyet olarak her seçimde olduğu gibi sahayı analiz ederek çalışmaları yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de gelenek değişmeyerek sahanın atmosferini yerinde dinleyerek Ziya Bey 5'inci sıra milletvekili adayı değil de birinci sıra adayı gibi çalıştığını gördüğümüzü belirtmek isteriz. Ziya Bey Adıyaman'ın sevilen bir barokta ünvanını taşıdığını söylemeden geçmeyeceğim ve Ziya beyin acilen görev verilmesi gerekmektedir. Adıyaman'ın en çok ihtiyacının olduğu anda büyük görevler üstleneceğinden eminim. Bu anlamda kendisine başarılar dileyerek Adıyaman için elini değil gövdesini taşın altında koyacağından hiç şüphemiz yoktur. Önümüzdeki dönemlerde şehrin yeniden inşa edilmesi konusunda istifade edilecek bir isim bu isimlerinden değerini bilmemiz gerekiyor" dedi.