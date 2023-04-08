Son dönemde Elektro-Pop türünde yenilikçi ve özgün stiliyle dikkat çeken Polen grubu, yeni single’ları “Kurtulamam” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan “Kurtulamam”, akılda kalıcı sözleri ve enerjik ritimleriyle oldukça keyifli bir parça.

Mehmet Mutlu ve Alper Gülay ikilisinin oluşturduğu Polen, aynı zamanda diskografisindeki çeşitlilikle de dikkat çekiyor. Funk, Lo-fi ve R&B gibi türlerde de çeşitli parçalar ortaya koyan ikili, parçalarının aranjmanlarını da birlikte yapıyorlar. Son olarak Şubat ayında "Yalan Dolan" isimli parçası yayımlanan Polen, Universal Music Türkiye ile olan yolculuklarında başarılı parçalar üretmeye devam ediyor.

Polen - Kurtulamam klibinin yönetmenliği ise İrem Koskos üstlendi.