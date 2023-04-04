Afyonkarahisar’da aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler 874 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine çalışma başlattı. Afyonkarahisar-İzmir karayolunda şüpheli aracı durduran ekipler yaptıkları aramada 874 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 0,30 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan C.S., ile A.A., isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.