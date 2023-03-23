Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, POMEM sınavlarına hazırlanan 20 polis adayının umudu olduKOCAELİ (İGFA) - POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) fiziki yeterlilik sınavlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Ücretsiz Spor ve Özel Yetenek Kursları ile hazırlanan 20 genç, bu sınavlarda başarılı oldu.

Hayallerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştiren gençler, kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Gençler Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün açtığı kursta 2,5 ay boyunca gençlere alanında uzman antrenörler nezaretinde Parça Çalışma, Teknik ve Taktik, Kuvvet ve Dayanıklılık, Parkur ve Fotoselli antrenmanları metre ile ölçülmüş parkurlarda yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Yetenek Kursları sınav takvimine uygun dönemlerde İzmit Atletizm Pisti ve Vezirçiftliği Spor Salonu’nda alanında uzman 4 antrenör eşliğinde gerçekleştirilen kurs süresince gençler en iyi şekilde sınavlara hazırladı.

Geçtiğimiz ay yapılan sınavlarda kursa katılan 112 genç ter dökerken bu gençlerden ön sağlık aşamasında 24’ü elenirken Fiziksel mülakata girmeye hak kazanan 88 kursiyerden 54’ü sınavı başarıyla tamamlayıp, 19 kursiyer de fiziksel mülakatı geçip sözlü mülakatta elendi. 20 kursiyer barajları geçerek POMEM’e yerleşmeye hak kazandı. Diğer 15 kursiyer ise yedeklerde kalıp sıralamaya girmeye hak kazandı.

Sınavlarda başarılı olarak hayallerini gerçekleştiren gençler verdiği desteklerden dolayı başta Başkan Büyükakın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.