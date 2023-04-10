Bunlar da ilginizi çekebilir

Kur’an-ı Kerim okunup şehitler için dua edilmesinin ardından program son buldu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Yıl Dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Kocaeli’de şehitler de unutulmadı. İzmit Bağçeşme’de bulunan Polis Şehitliği’nde program düzenlendi. Programda İl Emniyet Müdürü Faruk Karaaslan tek tek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleri, yakınları ve teşkilat mensupları da programda yer aldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Yıl Dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Kocaeli’de şehit mezarlığında program düzenlendi. İl emniyet müdürü tek tek mezarları gezerek her birine karanfil bıraktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.