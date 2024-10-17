İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu aracının kaputunda götüren şahsın gözaltına alındığını ve adli işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Olay, dün gece saat 22.40 sıralarında İzmir Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yaptığı trafik uygulaması esnasında yaşanmıştı.

O.A. adlı sürücü durdurulmuş, şahıs evraklarını vermeye hazırlandığı sırada ani bir manevra yaparak polis memuru Recep Ersoy’a çarpan ve çarpmanın etkisiyle görevli personelimiz aracın üzerine düşerek aracın kaput kısmına tutunan görevli memuru araçla birlikte yaklaşık 3 kilometre olay yerinden kaçmıştı.

Konuyla ilgili bölgeye takviye ekibin sevk edilerek, şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memurunun hastanede tedavisi yapıldığını, şahsın ise adli makamlara intikal ettirilerek adli işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1846891013907820665

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı polis memuruna 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Kahraman polisimiz ve jandarmamız zor şartlar altında Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadır" diyen Bakan Yerlikaya, "Canı pahasına görev yapan bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.