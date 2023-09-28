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O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafindan cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, durumu gören vatandaşlar polis memurunun yardımsever tavrını takdirle karşıladı.

O esnada bölgede devriye atan Trafik Polisi durumu görünce ekip otosundan inerek vatandaşlara yardım etti.

Düzce'de devriye halinde olan trafik polisi, yakıtı biten bir otomobil sürücüsünün aracını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdığını görünce ekip otosundan inip vatandaşlara yardım etti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Düzce Merkez Hamidiye Mahallesi yan yol üzerinde yakıtı biten otomobilin sürücüsü 500 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna kadar arabayı itmek zorunda kaldı.

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