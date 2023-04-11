Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 6 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 tabanca, 27 fişek ve bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsılara yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalarda M.İ. isimli şahısın yapılan kontrollerinde 2 ayrı dosyada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan toplam 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Ekiplerce, şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçi ekiplerince durumundan şüphelenen bir şüpheli durduruldu. Ekiplerce araç içerisinde bulunan 2 kişinin GBT’sine bakıldı. Yapılan kontrollerinde neticesinde, F.T. isimli şüphelini hakaret suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Yapılan kaba üst yoklamasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçilirken, şahıs işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. S.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında ise 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirilirken şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yine Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu tespit edilen, H.M., O.A. ve M.G.G. isimli şahıslar yakalanırken, çaldıkları elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şahıslara, ekiplerce yapılan kontrollerde, H.M isimli şahsın hırsızlık suçundan arandığı, O.A. isimli şahsın kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan arandığı ve M.G.G isimli şahsın otodan hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şahısların yakalandığı araç içerisinden 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem yapıldı.