Bursa’da, eski boksör olduğu iddia edilen 45 yaşındaki İsmet K, yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyarmaya gelen polislere silahla ateş etmeye kalkıştı. Eski boksör, evine Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - Olay, saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Köroğlu sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında oturan eski boksör olduğu iddia edilen İsmet K., yüksek sesle müzik dinlenmeye başladı.

Gürültüden rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerinin müziği kapatması konusunda uyardığı İsmet K, polis ekiplerine silah doğrulttu.

Silahını doldur-boşalt yapan şüpheliyi gören polis ekipleri, destek ekip istedi. Ardından adrese çok sayıda polis ekibi ve Polis Özel Harekat (PÖH), sevk edildi. Şüpheli, Polis Özel Harekat tarafından evine yapılan operasyonla elindeki silahla birlikte gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilmek üzere evden çıkarılan Kahrıman, kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Allahın, Rahmeti ve Bereketi üzerinizde olsun'' dedi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.