Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilik yakıtlarındaki lider[1] markası PO/Marine, yurt dışı ikmal kabiliyetinin de gücüyle çevre dostu yakıt teknolojilerinde önemli bir adım atarak 300 tonluk ilk B24-biyoyakıt ikmal sürecini Singapur sularında tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ile sektöre öncülük eden PO/Marine, geçtiğimiz günlerde aldığı Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC) ile bu alandaki kabiliyetini de tescillemişti. Şirketin aracılık ettiği Singapur'daki ilk B24-biyoyakıt ikmali bu kabiliyetinin somut bir örneğini teşkil etmesi açısından önem taşıyor.

PO/Marine ile Vitol Bunkers dünyanın en büyük konteyner gemilerine, kuru yük gemilerine, petrol tankerlerine, LNG taşıyıcılarına, araba gemilerine ve yolcu gemilerine biyoyakıt ikmali yapmak üzere yakın iş birliği içinde çalışıyor. PO/Marine'nin uluslararası denizlerde yakıt tedarik ağı Türkiye'nin yanı sıra Singapur, Çin, Avustralya, BAE, Kuzey Batı Avrupa, Karayipler ve ABD Körfez Kıyısına kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sektörün lideri olarak güçlü iş birliklerimiz sayesinde dünyanın dört bir köşesinde pek çok farklı hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Singapur'da, Vitol Bunkers ile gerçekleştirilen biyoyakıt ikmali bunun en net örneklerinden biri. Sahip olduğumuz Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC) sayesinde etki alanımız hem küresel boyutta genişliyor hem de çevreye daha duyarlı hale geliyor. Yatırımlarımızı da bu anlamda destekleyerek paydaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde dünyanın her köşesinde 7/24 hizmet veriyoruz. Sektörümüzün öncüsü olarak dünyamızın geleceği için yapıcı adımlar atarken en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”