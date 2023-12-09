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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, Polis Eğitim Merkezleri’ne (POMEM çok yakında başlayacak başvurular öncesinde, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya bir mektup gönderdi.POMEM adaylarının, kalıcı yaş şartının 32 olmasını istediklerini vurgulayan Karasu, 6 Şubat depremini yaşayan illerdeki adayların sınava yeterince hazırlanamadıklarına da dikkati çekerek bir defaya mahsus olmak üzere yaş şartının 35 olması talebini Bakan’a iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Polis Eğitim Merkezleri’ne (POMEM çok yakında başlayacak başvurular öncesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir mektup gönderdi. POMEM adaylarının kalıcı yaş şartının 32 olmasını istediklerini belirten CHP’li Karasu, 6 Şubat depremini yaşayan illerdeki adayların sınava yeterince hazırlanamadıklarına da dikkati çekerek, bir defaya mahsus olmak üzere yaş şartının 35 olması talebini iletti.

31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alım süreci çok yakında başlayacak. CHP’li Karasu, süreç başlamadan polis adaylarının talebini İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yazdığı bir mektupla iletti. Mektubunda, 2023 yılında POMEM yaş şartının Mayıs ayında yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile “01.01.1993” olarak belirlendiğini hatırlatan Karasu, “Ancak tarafımıza ulaşan ve 6 Şubat depremlerinde 11 ilde yaşayan vatandaşlarımız, yaşın kalıcı olarak 32 olarak belirlenmesini ve 11 ilde depremin neden olduğu mücbir sebepler de göz önünde bulundurularak 31. Dönem POMEM alımları şartının 35’den gün almamış olarak ilan edilmesini talep etmektedir” dedi.

Mektubunda emsal olarak görülebilecek kamu kurumlarından Genelkurmay Başkanlığı’nın yaş şartının lisans mezunları için 32, Milli İstihbarat Başkanlığı için de 35 olduğunu hatırlatan Karasu, talebin karşılanmasının devletin sorumluluğu olduğunu belirtti.

“BAKANIN BU SESİ DUYACAĞINA İNANIYORUM”

POMEM adaylarının talebinin yerinde olduğunu belirten Karasu, “POMEM adayları için daha önce 30 yaş sınırı vardı, bu sınır Mayıs ayında yönetmelikte yapılan bir değişiklikle 31 yaşındakilerin de müracaat etmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri zaten anlatmamıza gerek yok. İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya’nın da bu haklı sesi duyacağına ve polis adaylarımızın talebini yerine getirmek için adım atacağına inanıyorum” diye konuştu.