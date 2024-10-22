Pop-caz müziğin başarılı ismi Melis Sökmen, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da kültür ve sanatı kentin her köşesinde yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sanat sezonundaki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay ‘Caz Pazarı’ adıyla düzenlenen konserlerde, caz müziğin keyifli tınıları Bursalıların beğenisine sunulacak.

Proje kapsamındaki konserlerin ilki, ünlü pop-caz sanatçısı Melisa Sökmen ve grubunun sahnesi ile gerçekleşti. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki konsere, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Afro Amerikan caz tınılarından Avrupa ezgilerine, Latin, İspanyol ritimlerinden Türkçe hafif pop eserlerine kadar geniş yelpazeli müzik dinletisi sunan Melis Sökmen, dinleyenlere keyifli bir caz akşamı yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Melis Sökmen, dinleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından sanatçı Melis Sökmen’e çiçek takdim edildi.