Bilecik’in Pazaryeri İlçesindeki Pazaryeri Organize Sanayii Bölgesi (PORSAB)’da devam eden altyapı çalışmaları incelendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve OSB Müdürü Muammer Yıldırım Organize Sanayi Bölgesinde devam eden Yağmur Suyu, Kanalizasyon, Su Şebeke Hattı ve Elektrik Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konumu gereği Pazaryeri Organize Sanayii Bölgesinin yatırımcılar tarafından çok tercih edildiğini belirten Kaymakam Altay, bölgede yapımı devam eden fabrikaların Pazaryeri ilçesinde iş istihdamı konusunda sıkıntılarını gidereceğini aktardı.

OSB’de bulunan bazı altyapı eksikliklerin yapılan çalışmalarla tamamlanacağını vurgulayan Kaymakam Altay, “Organize Sanayi Bölgemizde yapımı devam eden Yağmur Suyu, Kanalizasyon, Su Şebeke Hattı ve Elektrik Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldık. Pazaryeri ilçemize desteklerinden dolayı Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.