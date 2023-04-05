Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı Hazırlanması konulu 2. Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir’de düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yüklenici firma olan Çınar Mühendislik, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar illerinden kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları katıldı.

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, yaptığı açılış konuşmasında Porsuk Havzasının Eskişehir için önemine değinirken, faydalandığımız havzanın su fakiri bir bölge olmasından dolayı tatlı su kaynaklarının kirletilmemesi ve korunması gerektiğini söyledi. Özen, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan projenin, iklim krizi ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımızın azaldığı bu dönemlerde; Eskişehir ili özelinde içme suyu kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi açısından çok büyük önem teşkil ettiğini belirtti.

Proje kapsamında, geçtiğimiz yıl; yerleşim alanları yerinde incelenerek Porsuk Havzasında yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik yükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, havza su kalite modeli oluşturularak, Porsuk Havzası’nın 2040 yılında sahip olacağı su kalitesi ile havzanın alternatif çalışmaları da tamamlanmıştır.

Çınar Mühendislik ve Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan V. ve Proje Yöneticisi Mustafa Şahin, Çevre Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Beril Akın ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İçme-Kullanma Suyu Havzaları Şube Müdürü Sedat Gök’ün konuşma ve sunumlarından sonra katılımcıların soruları cevaplandı.

ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Porsuk Baraj Gölü Havzası ve Porsuk Çayı Havzası Koruma Planı, Kütahya ili Merkez, Aslanapa, Altıntaş ve Dumlupınar ilçeleri; Eskişehir ili Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi ve İnönü ilçeleri; Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi; Uşak ili Banaz ilçesi ile Bilecik ili Bozüyük ilçesi sınırlarını kapsamakta olup, projenin 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.