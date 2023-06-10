Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek aday kadrosunun belirlenmesi amacıyla 51. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirilecek. BALIKESİR (İGFA) - Yarın gerçekleştirilecek olan 51. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali açılışında ve yarışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek olan ödül törenine PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de katılacak.

PTT AŞ Türkiye’nin her noktasına ulaşabilmek amacıyla bir yandan yaygın iş yeri ağını genişletirken, diğer yandan ise müşterilerine daha konforlu hizmet sunmak için yeni konsept iş yerlerini müşterilerin hizmetine sunuyor. Yürüyüş Yarışması sonuçlandıktan ve ödül töreni gerçekleştirildikten sonra ise; final yarışması ile aynı tarihte gerçekleştirilecek olan yeni konseptli Balıkesir iş yeri de açılacak.