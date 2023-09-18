Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla parkede yerini alacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu öncesinde hazırlık turnuvasıyla taraftarının karşısına çıkacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.’ü gerçekleştirilecek turnuvada karşılaşmalar 20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa ve Galatasaray NEF’in katılacağı bu önemli organizasyonun biletleri Biletix.com’dan online olarak satışa sunulurken, gişe bilet satışı ise turnuva günleri ilk 3 gün saat 12.00’den; final günü saat 10.00’dan itibaren Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden gerçekleştirilecek. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak. Ayrıca; turnuva süresince gişeden 2023-2024 sezonu TOFAŞ Basketbol Kombine satışı da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleriyle turnuvadaki tüm maçlara giriş yapılabilecek.