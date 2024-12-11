Namağlup lider TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 22 Aralık’ta Türk Telekom ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran lider TOFAŞ, evinde sıradaki maçını 22 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynayacak.

Taraftarı önünde kazanmaya devam etmek isteyen Bursa ekibinin sahasında oynayacağı 11. hafta karşılaşması biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’ten itibaren bilet satışları için açık olacak.