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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde play-in eleme turu oynamaya hazırlanan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu turdaki maç programı belli oldu. Seriye 2 Ocak’ta Selanik’te başlayacak olan Mavi Yeşilliler, Bursa’da; taraftarı önündeki maçını 9 Ocak Salı günü oynayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) play-in eleme turuna yükselen ve bu turda Yunanistan’ın PAOK mateco takımıyla eşleşen TOFAŞ’ın maç programı belli oldu.

Normal sezonda H Grubu’nu 2 galibiyet-3 mağlubiyet ile üçüncü sırada tamamlayarak son 16 için eleme turu oynamaya hak kazanan Bursa ekibi, saha avantajının rakip takımda olması nedeniyle play-in serisine Selanik’te başlayacak.

2 Ocak Salı günü PAOK Sports Arena’da oynanacak mücadelede hava atışı Türkiye saatiyle 20.30’da olacak. Serinin ikinci maçı ise 9 Ocak Salı günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak. Seride eşitlik olması halinde son 16’ya kalacak takımı belirleyecek serinin son maçı 16 Ocak Salı günü Yunanistan’da yapılacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turunu başarıyla geçmesi halinde TOP 16 turunda İspanya’nın Unicaja Malaga, Fransa’nın SIG Strasbourg ile play-in eleme turundaki Cholet / Sassari eşleşmesinin galibiyle I Grubu’nda yer alacak.