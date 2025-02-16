ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Finali'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabank'ı 104-81 mağlup ederek, 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Salonu doldurarak müsabakayı daha da güzelleştiren Şanlıurfalı sporseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1891149018920567050