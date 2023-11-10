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Potanın Perileri Ayşe Cora’nın da oynadığı maçta İzmit’te farklı kazandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve oyuncumuz Ayşe Cora’nın da kadrosunda yer aldığı A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzmit’e ağırladığı Slovakya’yı 75- 40’lık skorla farklı mağlup etti

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Slovakya’yı ağırladı. 18.30’da başlayan mücadeleyi potanın perileri 75-40’lık skorla kazanmayı bildi. Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

İZMİTLİLERDEN YOĞUN DESTEK

İzmitliler maça yoğun ilgi göstererek tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Taraftarın yoğun desteğiyle maça çok iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 19-8’lik skorla kapatmayı başardı. İkinci periyotta da iyi savunma yapan potanın perileri devreyi 43-20 önde bitirdi. Üçüncü periyotta iyi oyununu sürdüren Türkiye son periyotta da rakibine şans tanımayarak 35 sayı farkla maçı 75-40 kazandı.

KENTİMİZİ TEMSİL ETTİLER

İzmit’in Perilerine bu sene dahil olan Ayşe Cora ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyesporun Başantrenörü Hasan Fırat Okul, milli takım bünyesinde yer alarak kentimizi temsil ettiler. Ayşe Cora 10 sayıyla galibiyete önemli katkı vererek dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.