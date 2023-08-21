Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, antrenmanlara devam ediyor.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım tempoyu da yavaş yavaş artırıyor.

İzmit'te ücretsiz güreş okulu açılıyor İzmit'te ücretsiz güreş okulu açılıyor

Gerek parkede gerekse de kuvvet antrenmanlarıyla çalışmalarına devam eden Potanın Tarzanları önümüzdeki hafta hazırlık maçlarına da başlayacak. Yeşil-beyazlı takım Antalya’da 1 Eylül’de Monaco, 2 Eylül’de ise Zenit ile karşılaşacak.