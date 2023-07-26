2023-2024 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ve FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımımızın, Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak olan iç saha maçlarını kapsayan kombineleri 1 Ağustos Salı günü satışa sunuluyor.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları’nın Süper Lig ve Avrupa’daki mücadelesine yerinden tanık olmak isteyen taraftarlarımız passo.com.tr üzerinden ve Tarık Almış Spor Salonu’nda yer alacak olan kombine ofisimizden kombine kartlarını satın alabilecekleri duyuruldu.

Kombine kart satışlarının 1 Ağustos – 14 Ağustos tarihleri arasında Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olup 14 Ağustos tarihi itiberiyle Mümin Özkasap Stadı Passo Ofisi’nden gerçekleştirileceği kaydedildi.

KOMBİNE KARTLAR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımımızın 2023-2024 sezonu kombine kartları 1 Ağustos Salı günü passo.com.tr ve Tarık Almış Spor Salonu’nda yer alan kombine ofisimizden satışa sunulacaktır.