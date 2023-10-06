Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup eleme turunda karşılaştığı FC Porto’yu 80-70 mağlup ederek ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Bu sonuç Manisa basketbol tarihi için bir ilk olurken tarihi bir gece yaşandı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, basamakları birer birer çıktığı basketbol branşında tarihibir başarıya daha imza attı.

Yeşil-beyazlı takım, FIBA Europe Cup ön eleme turundaki iki maçını da kazanarak ana tabloya kalmaya hak kazandı. Grubundaki son maçında FC Porto ile karşılaşan Tarzanlar, Manisa spor tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

YEŞİL-BEYAZLI TAKIMDA 5 OYUNCU ÇİFT HANELİ SKOR ÜRETTİ

Maça hızlı başlayan Manisa BBSK, ilk periyodu 23-14, ilk yarıyı da 43-32 önde kapattı. Taraftarının da desteğiyle ivmeyi iyice arkasına alan Tarzanlar tarihi karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı takımda 5 oyuncu çift haneli skor üretti. toplam 20 asist yapan Tarzanlar parkede topu çok iyi paylaştı.

Pako Cruz 17 sayı, 6 asist, John Roberson 16 sayı, Ryan Luther 15 sayı, 9 ribaunt, Daron Fatts Russell 12 sayı, Emanuel Terry 10 sayı, 11 ribaunt, Ayberk Olmaz 7 sayı, Berke Atar 2 sayı, Berkay Sinirlioğlı 1 sayı ile maçı tamamladı.