Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, 2023-2024 sezonu öncesi basketbol takımı ve FIBA Europe Cup serüveni hakkında değerlendirmelerde bulunarak taraftarların heyecanla beklediği kombine kartları ile ilgili açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, tarihinde ilk Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi sezonunda birçok farklı duyguyu ve birçok farklı tecrübeyi birlikte yaşadıklarını belirterek, sezonun tamamlanmasından sonra Genel Menajer Nihat Mala ve Başantrenör Ahmet Kandemir ile birlikte kadro çalışmalarına vakit kaybetmeden başladıklarını söyledi.

Basketbol Süper Ligi’nde 11. olarak tamamlamaları ardından FIBA Europe Cup’a davet edildiklerini ve turnuvaya ön eleme turundan dahil olacaklarını belirterek, "Turnuvaya katılım sürecindeki desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kura çekimi 8 Ağustos’ta gerçekleşecek ve ön eleme turu grup formatında oynanacak" denildi.

Bu arada kombine kartların 1 Ağustos’ta passo.com.tr ve Muradiye Spor Salonu’ndaki Passo gişesinden satışa sunulacağını belirten Kulüp Başkanı Bora Çaylan, "Kombine kart alan taraftarlarımız bu sezon Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup olmak üzere maçlarını yerinden izleme şansına sahip olacaklar. İzleyecekleri maç sayısı takımımız mücadele ettiği kulvarlarda üst turlara yükseldikçe artacaktır. Dolayısıyla kombine kart sahibi olmak bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha avantajlı hale gelecek. Bu sezon tüm maçlar için bilet fiyatlarımızı da sezon öncesinden taraftarlarımızla paylaşacağız. Kombine kartlarımız ve bilet fiyatlarımız ile ilgili tüm detayları önümüzdeki hafta resmi internet sitemizden duyurmuş olacağız. Taraftarlarımız da böylece kombine kart sahibi olmanın avantajlarını görmüş olacaklar. Söyledim gibi bu sezon en büyük dileğimiz Muradiye Spor Salonu’nu her maç dolu bir şekilde görmek. Bu atmosferi sağladığımız takdirde hep beraber çok büyük hikayeler yazabiliriz…” diye konuştu.