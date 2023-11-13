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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, FIBA Europe Cup’ta grubundaki 5’inci maçta 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00’de deplasmanda İsveç temsilcisi Norrkoping ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. MANİSA (İGFA) - FIBA Europe Cup’ta ülkemizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, E grubundaki 5’inci maçında Norrkoping Dolphins ile oynayacak. 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.00’de oynanacak mücadelenin hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başlayan yeşil-beyazlı takımın geride kalan 4 maçta, 3 galibiyeti bulunuyor.

Potanın Tarzanları Norrkoping’e karşı evinde oynadığı ilk maçı 79-52’lik skorla kazanmıştı. Tarzanlar’da tedavi süreçleri devam eden John Roberson, Daron Fatts Russell ile Sinan Sağlam bu maçta da forma giyemeyecek.