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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 2’nci yarının ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile 15 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 2’nci yarı ara vermeden başlıyor. Potanın Tarzanları da İstanbul temsilcisi Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım, 15 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da oynayacağı mücadelenin hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı.

Potanın Tarzanları, ilk yarıda oynadığı karşılaşmadan 90-88’lik skorla galip ayrılmıştı. Manisa BBSK’da sakatlıkları süren John Roberson ve Sinan Sağlam ise kafilede yer almadı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Hakan Demir hocamız ile Süper Lig’deki ilk maçımızda Karşıyaka gibi ligimizin köklü takımlarından birini mağlup etmiştik. Yine bir deplasman maçında ligimizin kaliteli takımlarından biri olan Bahçeşehir Koleji ile oynayacağız. Hedefimiz play-off yolunda bir galibiyet daha almak. Bunu yapacak güçte ve kalitede bir takımız” dedi.