Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Milli maç arasının ardından evinde Beşiktaş Emlakjet’i ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde 21’inci hafta mücadelesine çıkacak olan Manisa BBSK’nın dev randevusu 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. Bugüne kadar siyah-beyazlı takımla 3 resmi maçta karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, bu maçların 2’sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Potanın Tarzanları, play-off yolunda çok önemli bir maça daha çıkacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Deplasman turnemiz ve Milli maç arasının ardından uzun zamandır taraftarlarımızın karşısına çıkamamıştık. 2 Mart Cumartesi günü taraftarlarımızın karşına çıkacağımız için çok heyecanlıyız. Takımımız da bu arayı çok değerlendirdi. Biz, kulüp olarak taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyor ve maçımıza davet ediyoruz. Haydi Manisa! Tribünde tek yürek olalım, play-off yolunda bir galibiyeti daha hep birlikte hanemize yazdıralım” dedi.