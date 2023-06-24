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Dorukhan Engindeniz, Potanın Tarzanlarının 2023-2024 sezonu planlamasındaki dördüncü dış transferi oldu.

Yeşil-beyazlı takım kariyeri boyunca Afyon Belediyespor, Eskişehir Basket, OGM Ormanspor, Türk Telekom ve son olarak Aliağa Petkim Spor forması giyen Dorukhan Engindeniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında son olarak Aliağa Petkim forması giyen skorer guard Dorukhan Engindeniz’i kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, transferde hız kesmiyor.

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