Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 22’nci hafta maçında Ege Derbisine Yukatel Merkezefendi Denizli Basket ile karşılaşacak olan Potanın Tarzanları hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 22’nci hafta maçında karşılaşacağı Yukatel Merkezefendi Denizli Basket karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Hafta boyunca Başantrenör Hakan Demir yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takım maç saatini beklemeye başladı. Süper Lig’deki ilk sezonunda play-off oynamak için hedef belirleyen Potanın Tarzanları, Ege Derbisinde Merkezefendi Denizli Basket’i de evine eli boş göndermek istiyor.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da hedeflediğimiz ve arzuladığımız sıralara yavaş yavaş yaklaştık. Basketbol seyirciyle güzel ve biz taraftarlarımızın desteğiyle neleri başarabileceğimizi biliyoruz. 25 Mart Cumartesi günü saat 13.00’daki maçımıza tüm taraftarlarımızı Muradiye Spor Salonu’na davet ediyorum” dedi.