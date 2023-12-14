Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, deplasmanda oynadığı FIBA Europe Cup M grubu ikinci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk’a 84-62’lik skorla mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta son 16 takım arasına kaldığı M grubundaki ikinci maçında Çekya deplasmanında ERA Nymburk ile karşı karşıya geldi.

Kübranur Şahan Poyrazın Kızları'nda Kübranur Şahan Poyrazın Kızları'nda

Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk yarıda skor bulmakta zorlanan temsilcimiz devreye 49-32 geride girdi. Üçüncü periyoda baskılı savunmayla başlayan yeşil-beyazlı takım, 23-17’lik periyot skoruyla final periyoduna girilirken farkı kapattı: 66-55. Potanın Tarzanları mücadeleden 84-62’lik skorla mağlup ayrıldı.

Emanuel Terry 16 Sayı, Pako Cruz 14 sayı, Ryan Luther 12 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Dorukhan Engindeniz 7 sayı, Mustafa Baki Görür ve Ege Arar 4’er sayı, Kaan Sarıaslan 3 sayı, Berkay Sinirlioğlu da 2 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan Yeşil-beyazlı takım, sakatlıkları devam eden oyuncuların son durumuyla ilgili bilgileri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.