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Öte yandan Yeşil-beyazlı takım, sakatlıkları devam eden oyuncuların son durumuyla ilgili bilgileri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Emanuel Terry 16 Sayı, Pako Cruz 14 sayı, Ryan Luther 12 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Dorukhan Engindeniz 7 sayı, Mustafa Baki Görür ve Ege Arar 4’er sayı, Kaan Sarıaslan 3 sayı, Berkay Sinirlioğlu da 2 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk yarıda skor bulmakta zorlanan temsilcimiz devreye 49-32 geride girdi. Üçüncü periyoda baskılı savunmayla başlayan yeşil-beyazlı takım, 23-17’lik periyot skoruyla final periyoduna girilirken farkı kapattı: 66-55. Potanın Tarzanları mücadeleden 84-62’lik skorla mağlup ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, deplasmanda oynadığı FIBA Europe Cup M grubu ikinci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk’a 84-62’lik skorla mağlup oldu. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta son 16 takım arasına kaldığı M grubundaki ikinci maçında Çekya deplasmanında ERA Nymburk ile karşı karşıya geldi.

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