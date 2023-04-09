Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 24’üncü hafta maçında evinde Aliağa Petkim’i ağırladı.

Karşılaşmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Manisa Milletvekili aday adayı Ali Uçak, Şehzadeler MHP İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Metin Memiş, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap tribünde takip etti.

İLK ÇEYREKTE YAYIN GERİSİNDEN 9 İSABET

Maça fırtına gibi başlayan Potanın Tarzanları, 3 sayı çizgisinden 9 isabet bulduğu ilk çeyrekte savunmada da etkili oynayarak farkı açtı. Uzun süre rakibini 2 sayıda tutan Manisa BBSK, ilk periyodu 33-10 önde kapattı. İkinci periyotta skor bulmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım, soyunma odasına 43-30 önde gitti.

İkinci yarı dengeli bir oyuna sahne olurken fark 2 sayıya kadar düştü. Son bölümde sazı eline alan Pako Cruz ve Cecil Williams, maçın kopmasında büyük rol oynadı. Potanın Tarzanları evinde üst üste 6’ncı galibiyetine 86-78’lik skorla uzandı.

