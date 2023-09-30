Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) açılış maçında evinde ağırladığı Bahçeşehir Kolejini 90-88 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Pako Cruz attığı 35 sayıyla maça damga vurdu. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin açılış maçında evinde Bahçeşehir Kolejini ağırladı. Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ve çok sayıda protokol üyesi takip etti. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf misafir takım olurken ilk periyot 27-20 Bahçeşehir Koleji’nin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta fark çift hanelere çıksa da Pako Cruz devre bitene kadar attığı 21 sayıyla farkı kapattı. Soyunma odasına 46-45’lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken final periyoduna 63-63 eşitlikle gidildi. Son topa kadar heyecanın eksilmediği mücadeleyi Pako Cruz’un etkili oyunuyla yeşil-beyazlı takım 90-88 kazandı.

Pako Cruz 35 sayı, Emanuel Terry ve Daron Fatts Russell 16’şar sayı, Ryan Luther 9 sayı, Ayberk Olmaz ve James Anderson 5’er sayı, Sinan Sağlam ve Berke Atar da 2’şer sayıyla maçı tamamladı.