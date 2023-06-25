2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarımı sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, kulübün kariyeri boyunca Letonya’da Ventspil, İspanya’da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206’lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Paylaşımda, "İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther’a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.